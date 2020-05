Ricardo Ferreira mata saudades

Ricardo Ferreira, guarda-redes do Portimonense, está radiante por voltar ao trabalho. "Foi incrível, uma ótima sensação e permitiu matar as saudades", disse à Portimonense TV, antes de deixar uma mensagem. "A Covid-19 tem sido uma bola difícil de defender, com muitas recargas e temos de continuar atentos", referiu. Também o avançado Mohanad Ali se mostrou ansioso: "Vim para ajudar com todas as minhas forças!"