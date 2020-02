Ricardo Vaz Tê perto da estreia pelo Portimonense

O avançado Ricardo Vaz Tê, um dos reforços de inverno do Portimonense (ex-Qingdao Huanghai, da China), figura pela primeira vez nas opções da equipa técnica do Portimonense e poderá estrear-se em Alvalade. Certas são as ausências dos lesionados Lucas Fernandes e Nishimura e ainda de Mohanad Ali, que só na próxima semana será integrado no grupo.