Ritmo para regressados

A longa paragem competitiva do Portimonense, que só volta a jogar no dia 30, em casa, com o Famalicão, está a servir para vários jogadores vindos de lesões readquirirem algum ritmo.

Os defesas Willyan, Júnior Tavares e Henrique integram-se neste lote, assim como o médio Dener, embora este já tenha atuado (como suplente utilizado) na última partida, frente ao Marítimo. Os quatro participarão no jogo de treino agendado para as 10 horas de hoje com a equipa de sub-23, à porta fechada.

Paulinho é agora o único lesionado, mas Gonda e Anzai (na seleção do Japão) e Rodrigo e Lucas Fernandes (na seleção olímpica do Brasil) também não trabalham com o grupo. O médio Cevallos, pré-convocado para a seleção do Equador, acabou por não integrar a lista final e trabalha em Portimão.