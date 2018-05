O extremo japonês Nakajima, que ficou de fora dos convocados do seu país para o Mundial da Rússia, é cobiçado por vários clubes europeus, incluindo o campeão francês Paris Saint-Germain, segundo declarações atribuídas ao diretor-geral da SAD do Portimonense, Robson Ponte, e reproduzidas pela imprensa nipónica. Além dos gauleses, Robson Ponte referenciou outros clubes cujo interesse em Nakajima já era conhecido: os três grandes de Portugal, os alemães do Borussia Dortmund – que observou, por diversas vezes, o extremo e terá recentemente apresentado uma proposta aos algarvios –, os ucranianos do Shakhtar Donetsk e os turcos do Galatasaray.

A exclusão de Nakajima dos 23 do Japão ficou a dever-se, segundo o novo selecionador, Akita Nishino, que assumiu funções há mês e meio, à circunstância de "não se tratar de um jogador polivalente". Robson Ponte rebateu essa indicação em declarações à imprensa japonesa: "Jogou em quatro posições diferentes ao longo da época, sempre com bom rendimento, pois marcou 10 golos e foi o segundo jogador com mais assistências", lembrou o responsável da SAD. A imprensa japonesa também ficou surpresa com a exclusão de Nakajima.

Autor: Armando Alves