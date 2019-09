Robson Ponte: «Temos tudo para fazer um grande jogo»

O Portimonense vem de duas derrotas consecutivas mas Robson Ponte, vice-presidente da SAD, acredita que esse ciclo negativo poderá ter um fim diante do FC Porto. "Respeitamos muito o adversário, um dos mais fortes do campeonato, mas acreditamos nas nossas capacidades e temos, também, jogadores que podem fazer a diferença dentro do campo", assinala o dirigente dos alvinegros.As recentes derrotas contra Sporting e Moreirense "não terão influência, creio, no estado de espírito da equipa, pois jogar contra um dos grandes do futebol português é motivante em qualquer circunstância e todos querem estar em campo e dar o seu melhor", sublinha Robson Ponte.O Portimonense, na época passada, bateu Sporting e Benfica (foi a primeira vez, na história dos jogos entre os dois clubes, que os algarvios bateram os encarnados) mas não conseguiu derrotar o FC Porto. "Quem sabe não é agora?", diz o responsável da SAD dos alvinegros. "Não é fácil, sabemos disso, mas estou confiante".Uma confiança que advém "do excelente trabalho que está a ser realizado pelo nosso treinador, António Folha, e resulta, também, da qualidade do plantel, muito reforçado, havendo acesa disputa por todos os lugares no onze".Alguns desses reforços chegaram perto do fecho do mercado e a paragem do campeonato, reconhece Robson Ponte, "serviu para todos assimilarem melhor as ideias do treinador e agora é pôr em prática o que fizemos, diante do FC Porto. Temos tudo para fazer um grande jogo".Nota positiva tem sido a presença de Jackson Martínez nos treinos, sem limitações, ao contrário do que sucedia na época passada. "É um excelente jogador e um ser humano excecional e estamos todos muito satisfeitos por vermos os progressos registados, que se devem à força de vontade dele e ao notável trabalho que o nosso departamento fez e continua a fazer", diz Robson Ponte, acreditando que o colombiano "poderá fazer uma época ainda melhor que a anterior, que foi ótima".