Rodiney Sampaio feliz com qualidade do grupo

O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, considera que "vai haver uma boa luta por todos os lugares do onze", depois de encerrado o mercado, com os algarvios a ocuparem uma lacuna que estava em aberto, com a contratação de um defesa-esquerdo, Júnior Tavares. "Temos um plantel competitivo, capaz de lutar por uma classificação melhor do que a da época passada (12º lugar), e agora cabe ao treinador decidir quem estará em campo em cada jogo", assinala o dirigente.

Esta época, o Portimonense não deixou muitas situações para a última hora. "Em janeiro partiram vários jogadores importantes, devido à necessidade de financiamento dos investimentos em curso, com destaque para o centro de treinos, e havia que colmatar essas vagas com a necessária antecedência", diz Sampaio, referindo-se a Manafá, Ewerton e Nakajima.

De entre todos os processos fechados no defeso, o líder do Portimonense destaca o caso de Jackson Martínez: "Tinha outras propostas mas mostrou sempre grande carinho por este clube e por tudo o que fizemos por ele e é gratificante sentirmos esse reconhecimento."

Quanto a metas, Sampaio quer dar um passo de cada vez: "O objetivo é a permanência mas talvez na próxima época já possamos estar a lutar pela Liga Europa."