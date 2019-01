Rodiney Sampaio: «Vamos vender mais»

O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, garantiu à imprensa brasileira que os alvinegros foram "quem, em Portugal, mais vendeu no ano passado e o que mais vai vender nesta janela de janeiro". Contactado pelo nosso jornal, o dirigente garantiu que tais declarações "resultam do interesse manifestado em vários jogadores do Portimonense e não de negócios que estejam decididos ou sequer encaminhados". Nakajima, Tabata, Manafá ou Pedro Sá são futebolistas que estão na agenda de clubes de diversos campeonatos europeus e também do Japão.

Rodiney Sampaio explicou, ao portal Terra, a política da SAD alvinegra. "Apostamos nos jovens que não têm oportunidade no futebol brasileiro, africano ou japonês. Essa é a filosofia: revelar, ter um ADN próprio, um futebol parecido com o sul-americano. Naturalmente, depois você vende para outras equipas", referiu, dando conta das facilidades de adaptação devido "às semelhanças entre Portugal e o Brasil".

O líder da SAD do Portimonense adiantou que "somos muito conhecidos em Portugal porque não fazemos força para vender". "Os jogadores são caros. Tanto que estamos no meio da tabela, ganhámos a Sporting, V. Guimarães e Benfica", frisou.

Rodiney Sampaio recusa comparações com o FC Porto, referido, no texto, como um clube que garante reforços a baixo preço para depois os vender: "É um pouco diferente. O Portimonense não compra jogadores pelos valores que o FC Porto compra, aqui estamos mais centrados em jovens prometedores, com margem de progressão."

Em relação à saída de Ewerton para o Urawa Reds, do Japão, e em declarações ao nosso jornal, Rodiney Sampaio referiu que "o acordo de empréstimo com o FC Porto previa a possibilidade de o jogador nos deixar em janeiro, o que abre espaço para a afirmação de outros elementos do plantel, como Lucas Fernandes".