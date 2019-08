Rodrigo Cordeiro reforça equipa sub-23

Rodrigo Cordeiro é reforço da equipa sub-23 do Portimonense. O jovem médio, de apenas 18 anos, já assinou contrato com o emblema algarvio e, apesar da idade, vai evoluir na Liga Revelação. O jogador chega a Portimão depois de ter representado, na formação, FC Porto, Dragon Force, Rio Ave e Paços de Ferreira.





Segundo apurámos, Rodrigo Cordeiro chegou a deslocar-se à Academia do Sporting para ser observado, com a autorização do Paços de Ferreira, mas acabou por escolher o projeto do Portimonense.