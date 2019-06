Rodrigo reforça defesa

O defesa-central Rodrigo, de 21 anos, é reforço do Portimonense por uma época, emprestado pelo São Paulo.

Sem oportunidades na equipa principal do São Paulo (disputou apenas um jogo), o defesa vive a sua primeira experiência na Europa. No seu currículo conta com duas vitórias na Copa do Brasil de sub-20 e um sucesso no campeonato brasileiro de aspirantes.

Este é o segundo jogador emprestado pelo São Paulo ao Portimonense, nas últimas horas. Conforme o nosso jornal já noticiou o médio Cássio Júnior também representará os algarvios por uma época, devendo integrar a equipa de sub-23.