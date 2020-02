Rolão Preto: «Merecíamos o empate»

O Portimonense sofreu este domingo a 4ª derrota consecutiva na Liga NOS ao perder por 2-1 na visita ao Sporting, em encontro da 20ª jornada.

Nas reações à partida Rolão Preto, que chegou recentemente a Portimão para fazer dupla com Bruno Lopes no comando técnico, destacou a boa exibição do Portimonense e admitiu que a equipa merecia pontuar em Alvalade.





"Perdemos pela margem mínima. Foi uma 1.ª parte quase toda nossa, tivemos muita oportunidades e o Sporting empata no único remate que faz, de bola parada. Na 2.ª parte manteve-se o equilíbrio, tivemos uma excelente oportunidade logo no início para marcar e na 2ª metade o Sporting acabou por ter mais situações de remate. Estivemos muito perto de conseguir pelo menos o empate, era um resultado que merecíamos. Conseguimos desequilibrar num certo momento e as alterações que fizemos não foram suficientes para conseguir inverter o 2-1", referiu Rolão Preto na flash interview aos microfones da Sport TV.Vitorias morais?: "Não estamos numa boa posição, temos perdido vários jogos e esta exibição dá alguma confiança para o campeonato e para que possamos sair rapidamente das ultimas poisições. Estamos contentes com a produção de vários jogadores e vamos tentar melhorar num futuro próximo."