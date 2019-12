Rômulo deve render Pedro Sá frente ao V. Guimarães

O Portimonense apresenta-se hoje em Guimarães moralizado pelo primeiro triunfo da época em casa, diante da equipa sensação do campeonato, o Famalicão, mas o treinador António Folha não pode contar com um dos habituais titulares, Pedro Sá, o que obrigará a mexidas no meio-campo.

"É a vida, irão a jogo outros", referiu Folha, pouco preocupado com a ausência de um homem de reconhecida influência na dinâmica da equipa e que, no campeonato, apenas não disputou a segunda parte do duelo com o Moreirense.

A entrada de Rômulo apresenta-se como a solução mais lógica, embora se possam admitir outras, como o recurso a uma linha defensiva de quatro unidades, com dois centrais e não três, subindo Fernando Medeiros para trinco.

Também o extremo Tabata está indisponível, por lesão. "Iremos jogar com os que entendo que são os melhores para este compromisso, sendo que lesões e castigos abrem as portas a unidades que habitualmente jogam menos, mas nas quais também confiamos", sustenta António Folha.