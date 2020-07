Rômulo elogia mudança de atitude do Portimonense

O Portimonense encetou notável recuperação após a paragem provocada pelo coronavírus, saindo da zona de descida na sequência da vitória (2-1) diante do Boavista, e o médio brasileiro Rômulo aponta a mudança de atitude como a chave para a melhoria de produção do conjunto alvinegro.

"Acreditávamos que tínhamos muita qualidade mas só isso não era suficiente, não estava chegando para conseguirmos os resultados desejados", assinala o jogador, a cumprir a primeira época em Portugal, proveniente do Londrina.

No regresso ao trabalho, depois da paragem forçada pela pandemia, "a nossa atitude mudou e isso está a ser crucial para obtermos os pontos que nos permitem sonhar, cada vez de forma mais firme, com a permanência na elite do futebol português".

Rômulo tece rasgados elogios ao trabalho desenvolvido pelo treinador Paulo Sérgio. "É um estratega e estamos a conseguir colocar em campo o que ele nos passa nos treinos. Temos aprendido muito com ele, corrigindo erros que estávamos cometendo antes da paragem".

Agora "o objetivo passa por não termos tropeços nas duas finais que faltam e estamos focados na conquista dos pontos necessários para festejarmos a permanência na última jornada do campeonato".

O próximo jogo "é muito difícil", assinala Rômulo, acrescentando: "O Paços de Ferreira tem uma boa equipa e está também com a confiança em alta, devido à evolução registada neste recomeço, que lhes permitiu a soma de pontos importantes e o afastamento da zona de descida. Mas estamos preparados e queremos voltar a casa com um bom resultado", conclui o médio.