Rômulo: «Mudamos a nossa mentalidade depois da paragem»

O médio brasileiro Rômulo, suplente utilizado nos dois últimos jogos do Portimonense, que renderam quatro pontos aos algarvios, não considera surpresa o rendimento da equipa. "Desde o regresso aos treinos, após a paragem provocada pelo coronavírus, mudamos a nossa mentalidade e isso foi visível contra Gil Vicente e Benfica", assinala.





"Mantendo este empenho creio que continuaremos crescendo na competição na busca de manter o Portimonense na elite do campeonato português. Sabemos que não será fácil mas o elenco tem qualidade para continuar essa reação", adiantou Rômulo.O Portimonense joga esta terça-feira com o Santa Clara, na Cidade do Futebol, e recebe depois o Marítimo. "Nos dois últimos jogos conseguimos colocar em prática o que o míster Paulo Sérgio nos pediu e outro fator determinante foi a concentração. Temos de manter isso para continuarmos a colher frutos, pois esta será uma semana de jogos decisivos e esperamos conquistar resultados positivos, que nos permitam manter no rumo certo", referiu ainda Rômulo.