Ronaldo Tavares na lista do Portimonense

O avançado Ronaldo Tavares, formado nas escolas do Sporting e com um bom desempenho esta época, ao serviço do Penafiel (seis golos em 28 jogos), tem vindo a ser acompanhado com atenção por responsáveis do Portimonense, interessando também a outros emblemas.

Ronaldo Tavares tem 22 anos e deixou de pertencer aos quadros do Sporting no último verão, mostrando no Penafiel uma capacidade goleadora que não se lhe via desde 2016/17, na equipa B dos leões.

A permanência na Liga é, de momento, o grande objetivo do Portimonense e só mais tarde serão tomadas decisões, sabendo-se que o plantel não sofrerá muitas alterações, pois apenas os jogadores que se encontram emprestados terminam contrato.