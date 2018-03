O Portimonense perdeu os últimos jogos, com FC Porto e Aves, e o defesa-central Rúben Fernandes alerta para a "grande importância" dos pontos em disputa na receção, amanhã, ao V. Guimarães. "Encontrámos um FC Porto muito forte e nas Aves o resultado não condiz com o se passou em campo, mas isso agora já faz parte do passado e estamos focados no rápido regresso aos triunfos", refere o jogador do Portimonense.

Os alvinegros têm ainda alguma margem de folga sobre os lugares da descida, mas querem, "o quanto antes, ficar a coberto da pressão que sempre se gera nas jornadas finais quando as contas da permanência ainda não estão fechadas" e, por isso, Rúben Fernandes apela "à presença em força dos adeptos, embora o horário (11h45) não seja muito convidativo".

Os centrais Jadson, lesionado, e Felipe Macedo, castigado, são baixas para a receção aos vimaranenses.

Autor: Armando Alves