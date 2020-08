SAD do Portimonense quer reforçar o ataque

O Portimonense procura no mercado soluções para o ataque, o sector que mais alterações deverá registar. Na última campanha a produtividade foi baixa e um médio, Dener, destacou-se como o melhor marcador.

Marlos Moreno está de saída, Mohanad Ali seguirá, tudo o indica, as mesmas pisadas (a SAD não deverá exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo) e Tabata ambiciona saltar para outros patamares, havendo um acordo para que saia se surgir uma boa proposta. A isto junta-se o provável fim da carreira de Jackson Martínez ou o regresso do colombiano ao primeiro clube como profissional, o Independiente de Medellín.

Assim, e com apenas um reforço para a frente – o extremo Welinton Júnior (ex-Aves) –, é certo que chegarão, em breve, reforços para o ataque.