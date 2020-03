SAD preocupada com ansiedade dos jogadores face à pandemia coronavírus

Os responsáveis do Portimonense estão "a dar todo o apoio possível aos jogadores, perante a pandemia do coronavírus, que gera ansiedade e questões do foro psicológico", garante o presidente da SAD, Rodiney Sampaio.

"Muitos dos nossos jogadores são jovens, têm filhos pequenos e estão longe das suas famílias, o que propicia um quadro de natural desconforto perante o que temos vindo a assistir", adianta o dirigente.

Familiares de alguns jogadores dos sub-23 "já nos telefonaram, pedindo para rescindirmos o contrato e autorizar o regresso a casa, por temerem, em Portugal, algo idêntico ou pior ao que se passa em Itália", revela Rodiney Sampaio.

Os jogadores têm indicações "para permanecerem nas suas casas, saindo apenas um membro da família para fazer compras ou satisfazer outras necessidades urgentes" e a SAD "acompanha e monitoriza todos os nossos profissionais, com os quais estamos regularmente em contacto".

Rodiney Sampaio admite que a paragem das competições "poderá ser mais longa que o inicialmente previsto, pois será sempre necessário um período de treinos antes do recomeço" e lembra "que se colocam várias questões a partir do final de maio, atendendo a que muitos jogadores terminam os seus contratos e junho é mês de férias".