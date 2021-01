Samuel ficou de fora do jogo com Belenenses SAD por prevenção

O guarda-redes Samuel, titular do Portimonense em todos os jogos do campeonato até esta segunda-feira, falhou o jogo com o Belenenses SAD depois de um contacto com uma pessoa que apresentou sintomas de Covid-19.

"Como fazemos todos os dias, medimos a temperatura aos jogadores e perguntamos se tiveram contacto com alguém com sintomas de Covid-19. O Samuel reportou-nos um contacto de risco e, por prevenção, não disputou o jogo e está em isolamento profilático", esclareceu Frank Mederos, médico do Portimonense.

Samuel foi testado esta segunda-feira e só na terça-feira será conhecido o resultado.

"Foram tomadas todas as medidas que estão previstas para este tipo de situações e vamos aguardar o resultado do teste", adiantou o médico.