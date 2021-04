Samuel finalmente com a ‘folha limpa’

Samuel, guarda-redes do Portimonense, estava satisfeito. Além da vitória, a segunda consecutiva, saiu do jogo com ‘folha limpa’, ou seja, sem sofrer golos.

"Fui feliz ao fazer algumas defesas e assim ajudei a equipa na vitória e desta vez sem sofrer golos, o que é bom. Agora é somar mais vitórias para continuar a subir na tabela", começou por dizer, sublinhando que nada está conquistado: "Felizmente, conseguimos a segunda vitória consecutiva, mas não é confortável. Estamos na luta pela permanência e agora vamos tentar ganhar a Famalicão, que também será difícil."