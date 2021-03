Samuel Portugal: «O empate era mais justo»

Samuel Portugal considera que o empate teria sido um resultado mais justo no jogo desta noite com o FC Porto. O Portimonense perdeu, por 2-1, um encontro que, segundo o guarda-redes, foi "difícil" e em que a equipa da casa desperdiçou "chances claras".





"Foi um jogo difícil. Entrámos com a estratégia, estávamos bem, tivemos a infelicidade de sofrer no final da primeira parte. Foi num detalhe. No segundo golo tive a infelicidade de a bola bater no poste e nas costas antes de entrar. Mudámos a estratégia e depois fica difícil. Houve lances que não posso falar, se não sou punido. Enfim...""Sabíamos que tinham qualidade na profundidade, estávamos a tirar a profundidade. Tivemos chances claras, mas não fomos felizes na concretização.""Empate era mais justo. Entrámos para ganhar, queríamos os 3 pontos, mas devido às circunstâncias, o empate era um grande resultado para nós."