Samuel quer conquistar pontos ao Benfica

O guarda-redes Samuel, que agarrou a titularidade na baliza do Portimonense esta época, acredita num bom desempenho da equipa na Luz. “Vamos em busca de pontos, pois queremos sair da situação em que nos encontramos”, garante.

O dono da baliza dos alvinegros reconhece que “será um jogo muito muito difícil, pela grandeza do Benfica e pela qualidade do seu plantel, mas isso não nos retira ambição”.

O segredo para um bom resultado na Luz “passará sempre por muita concentração e foco, com o lado emocional blindado ao longo de todo o jogo, sabendo gerir os diversos momentos”, diz Samuel, satisfeito “pela sequência que venho tendo na baliza, fruto de muito trabalho”.

Com Pedro Sá e Lucas Fernandes lesionados, Willyan, central de origem, deverá manter-se no meio-campo.



Plantel sofre reajustamentos



Com o extremo Salmani (ex-Sanat Naft) e o guarda-redes Nakamura (ex-Kashiwa Reysol) já certos e o médio Ewerton (ex-Urawa Reds) bem encaminhado, o Portimonense irá contratar mais um médio e um avançado no mercado de janeiro.