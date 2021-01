Samuel testa positivo à Covid-19

O guarda-redes Samuel, do Portimonense, acusou positivo num teste à Covid-19 e encontra-se em isolamento e assintomático.





Samuel teve um contacto próximo com uma pessoa infetada e deu conta disso aos responsáveis da SAD, ficando de fora do jogo com o Belenenses SAD, disputado na última segunda-feira.No mesmo dia o jogador efetuou um teste, cujo resultado (positivo) foi conhecido esta terça-feira.