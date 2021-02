Seung-woo Lee reforça Portimonense por empréstimo

O extremo sul-coreano Seung-woo Lee, de 23 anos, vai reforçar o Portimonense, por empréstimo do Sint-Truiden, da Bélgica, ficando os algarvios com opção de compra, no final da época.





O jogador fez parte da sua formação no Barcelona e, como sénior, jogou no Hellas Verona, de Itália, e no último ano no Sint-Truiden,O Portimonense avançou para Seung-woo Lee depois de não terem chegado a bom porto as negociações para a contratação, por empréstimo, de Gonzalo Plata, ligado ao Sporting.