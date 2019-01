Shoya Nakajima longe da Madeira

O Portimonense pretendia reter Nakajima até amanhã, utilizando o jogador diante do Marítimo, mas tudo leva a crer que a federação japonesa não atendeu a essa pretensão, pois o extremo não participou no treino de ontem.

Fotos publicadas nas redes sociais, com um carro cheio de malas, indiciam que Nakajima já partiu para os Emirados Árabes Unidos, palco da Taça da Ásia. O Japão estreia-se na prova no dia 9, diante do Turquemenistão. Por saber está se Nakajima voltará a Portimão, atendendo ao interesse de vários clubes. O mercado inglês é a possibilidade mais forte, com vários clubes a terem o pequeno samurai na sua agenda.

Na Madeira, Nakajima poderá ser rendido por Tabata. O brasileiro ficou de fora diante do Benfica e tem vindo a melhorar os seus índices físicos, após a lesão. O guarda-redes Ricardo Ferreira, atingido por Jonas na quarta-feira, no lance que ditou a expulsão do benfiquista, não consta do boletim médico, e estará em condições para defrontar o Marítimo.

No capítulo dos reforços, o médio-ofensivo Kanazaki está em Portimão e, nos próximos dias, ficará definido se regressa aos alvinegros. Do Japão chegará, após a Taça da Ásia, o guarda-redes Gonda, conforme Record já adiantara, em primeira mão.