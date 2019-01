Shuichi Gonda e Samuel Portugal são reforços para a baliza alvinegra

O Portimonense garantiu o concurso de dois guarda-redes, o internacional japonês Shuichi Gonda, de 29 anos, ex-Sagan Tosu, e o brasileiro Samuel Portugal, de 24 anos, ex-Coritiba. Este último evoluirá na equipa de sub-23.





"Gonda é um dos grandes guarda-redes da liga japonesa e ainda recentemente recebeu um prémio. Conta com vasta experiência nas seleções japonesas e já conhece Portugal", justificou Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, adiantando que o futebolista irá assinar um contrato "válido por dois anos e meio". Gonda está ao serviço da seleção do Japão, que disputará a Taça da Ásia (primeiro jogo com o Turquemenistão, dia 9 de janeiro), e logo após o final da prova viajará para Portugal. Há dois anos, Gonda esteve por um curto período no Olhanense (então na 2.ª Liga), não chegando a assinar contrato. Acabaria por rumar aos austríacos do SV Horn. Agora irá viver uma nova experiência na Europa.

"O nosso treinador de guarda-redes, Pedro Silva (conhecido no grupo por Xerife) tem desenvolvido um excelente trabalho e os guardiões do Portimonense estão ao nível dos melhores do país", adiantou Rodiney Sampaio, não esclarecendo se, com a vinda de Gonda e Samuel Portugal, se registarão saídas no mercado de janeiro. Ricardo Ferreira e Léo, os dois principais guarda-redes dos alvinegros, têm mercado.