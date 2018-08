A equipa de sub-23 do Portimonense, que vai participar na Liga Revelação, empatou esta sexta-feira a um golo com o Moura, equipa do Campeonato de Portugal, num jogo de preparação disputado na cidade alentejana, debaixo de uma temperatura superior a 40 graus.O defesa-central brasileiro Maycon (43') colocou os sub-23 do Portimonense em vantagem e o Moura empatou na segunda parte, através de Duda (54').Os sub-23 do Portimonense têm novo ensaio agendado para este sábado, agora no terreno do Ferreiras (também do Campeonato de Portugal), com início às 11 horas.

Autor: Armando Alves