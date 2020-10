Surto de Covid-19 nos sub-23 não deverá chegar à equipa principal do Portimonense

O surto de Covid-19 que assola a equipa de sub-23 do Portimonense, com 15 infetados, conforme o nosso jornal noticiou em primeira mão, não deverá atingir o conjunto principal e os responsáveis dos alvinegros estão a desenvolver esforços para reduzir os riscos.





Os sub-23 estão alojados e trabalham regularmente em espaços diferentes dos utilizados pela equipa principal, tendo nos últimos dias, e logo depois de conhecidos os primeiros casos positivos, sido reforçadas as medidas de prevenção, no sentido de minimizar a possibilidade do contágio se estender.Recorde-se que a equipa principal já teve um infetado, o lateral-direito franco-marroquino Fahd Moufi, entretanto recuperado.Na equipa de sub-23, os guarda-redes Raphael Aflalo e Leonardo Loureiro, os defesas Jonathan, Filipe Relvas, Matheus Guedes, Diogo Rodrigues e Leonardo Lelo, os médios Bruno Reis, Thiago Moraes e Paulo Estrela e os avançados Francisco Mascarenhas, Sérgio Santos, Chico e Chiquinho e ainda o team manager Amílcar Delgado acusaram positivo nos testes realizados e estão todos em isolamento e assintomáticos.