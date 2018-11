Tabata e Léo sem limitações

O extremo Tabata (coxa esquerda) e o guarda-redes Léo (ombro direito) lesionaram-se no último compromisso oficial do Portimonense, em Moreira de Cónegos, no último dia 9, mas estão aptos para o próximo jogo, dia 2 de dezembro, contra o Tondela, em casa.

A longa paragem motivada pelo afastamento prematuro dos alvinegros da Allianz Cup e da Taça de Portugal proporcionou tempo de sobra para os dois jogadores se restabelecerem. Quanto ao trinco Marcel, que não atua desde 7 de outubro – quando o Portimonense se impôs de forma categórica frente ao Sporting (4-2) –, também aproveitou a paragem para recuperar de uma lesão e é mais uma solução ao dispor do treinador António Folha.

Assim, o avançado Luís Henrique (reforço assegurado no fecho do mercado e que chegou lesionado) é o único jogador entregue aos cuidados do departamento médico e não está afastada a possibilidade de regressar ao Brasil já em janeiro.

O Portimonense estará 23 dias sem competir a nível oficial e tudo aponta para que no próximo sábado defronte o Farense, ensaio que ainda carece de confirmação.

Ontem o grupo trabalhou na zona desportiva da Praia da Rocha, no areal, disputando animados jogos, e no final os perdedores foram ao banho, no mar, com a água a 19 graus.

Hoje Nakajima voltará a estar ao serviço da seleção do Japão, contra o Quirguistão.