Tabata renova e fica com cláusula de 40 milhões

O extremo Bruno Tabata, uma das referências da equipa do Portimonense, ampliou até 2023 o contrato com os alvinegros, que terminava em 2021, e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, a maior da história do clube, igualando a de Nakajima.O acordo foi anunciado esta quarta-feira, tendo o jogador rubricado o novo vínculo na presença de Edgar Vilaça, Rodiney Sampaio e Robson Ponte (por esta ordem na foto), responsáveis da SAD.Formado no Atlético Mineiro, Bruno Tabata, de 21 anos, cumpre a terceira época no Portimonense, somando 70 jogos e 6 golos em competições oficiais.O Atlético Mineiro apresentou uma queixa na FIFA, quando o jogador foi contratado pelo Portimonense, alegando direitos desportivos que acabaram por não ser confirmados.Desde a sua chegada a Portugal Tabata tem vindo a afirmar-se como uma das referências da equipa do Portimonense e já foi apontado como possível reforço de FC Porto, Benfica e Vitória de Guimarães, além de manifestações de interesse de clubes estrangeiros, como o Shakthar Donets e a Roma.Atendendo à qualidade de Tabata e à sua grande margem de progressão, a SAD dos alvinegros decidiu avançar para um novo vínculo, blindando por um valor considerável um dos seus principais ativos.