Tabata sujeito a exames para apurar se está infetado com o coronavírus

O extremo Bruno Tabata foi ontem sujeito a exames para apurar se está infetado com o coronavírus e hoje deverá ser conhecido o resultado. O jogador apresentou tosse seca e sintomas febris, quadro que levou o departamento médico dos alvinegros a tomar medidas.

O jogador esteve em janeiro e fevereiro ao serviço da seleção olímpica do Brasil, disputando na Colômbia o apuramento para os Jogos Olímpicos, mas não apresentou qualquer queixa no regresso. Desde meio da semana passada, e com a suspensão dos treinos, Tabata tem permanecido na sua residência, seguindo, tal como os outros futebolistas do Portimonense, um conjunto de recomendações para reduzir a exposição e o risco.

Caso Tabata venha a acusar positivo, o Portimonense poderá, preventivamente, avançar para a realização de exames a todos os elementos.