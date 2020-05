Theodoro Fonseca confiante em jogar em casa

O accionista maioritário da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca, ficou satisfeito com a vistoria ao estádio dos algarvios, reforçando a convição de o mesmo poder receber os seis jogos que faltam ao clube na condição de visitado. "Depois da vistoria acredito que vamos jogar em casa. Temos o melhor relvado ao país nas últimas duas épocas e, apesar de não fazermos contas à paixão, já gastei mais de três milhões de euros no estádio, para dotá-lo de todas as condições. Além disso, sempre pagámos a tempo e horas, não devemos nada a ninguém e não fomos para lay-off. Portanto, reunimos todas as condições para jogarmos em casa", afirmou à Sport TV, revelando ter recebido "um feedback muito positivo" por parte da empresa responsável pela vistoria.





Referindo-se à pandemia da Covid-19 como "a maior tragédia humana do século XXI", o dirigente reiterou a vontade de jogar até ao fim. "A verdade desportiva é dentro de campo. Tenho confiança total nos meus jogadores e equipa técnica. Todos querem muito evitar a descida", sublinhou, mostrando-se solidário com o Cova da Piedade e Casa Pia, ambos despromovidos da 2ª Liga ao Campeonato de Portugal. "Considero que a decisão que ditou essas descidas foi precipitada", frisou.