Theodoro Fonseca: «Decisão foi do Nakajima e não havia como segurá-lo»

O acionista maioritário da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca, esclareceu após o jogo entre os algarvios e o Chaves os contornos da transferência do extremo japonês Shoya Nakajima para o Al-Duhail, do Qatar, garantindo que "foi respeitada a vontade do jogador".Theodoro Fonseca recusou confirmou os valores envolvidos - a imprensa japonesa adiantou que o Portimonense irá receber 35 milhões de euros e Nakajima 3,5 milhões anuais - alegando uma "cláusula de confidencialidade" mas adiantou que a proposta "foi a mais alta de todas as que recebemos, quer para o jogador quer para a SAD"."O Nakajima sempre foi um profissional acima da média enquanto esteve connosco. Ninguém o conhecia e depressa se impôs no futebol português, motivando grande cobiça por esse mundo fora, sem perder a sua humildade e um permanente foco no trabalho", adiantou Theodoro Fonseca, enaltecendo "as grandes qualidades humanas de um jogador que ajudámos a projetar".Ao Portimonense "chegaram oito propostas por Nakajima e não era nossa intenção deixá-lo partir agora, pois estávamos crentes que no final da época, e depois da Copa América, na qual o Japão participará como país convidado, a sua cotação poderia subir ainda mais".A proposta do Al-Duhail "era praticamente irrecusável e aos valores envolvidos junta-se o projeto desportivo, que também cativou o jogador. Nakajima será comandado por um treinador, Rui Faria, que trabalhou durante muitos anos com um dos melhores do mundo, José Mourinho, e num clube que tem crescido muito e tem objetivos grandiosos".Depois do jogo com o Benfica, no qual se lesionou, acabando por não participar na Taça Asiática, Nakajima "conversou com Rui Faria e ficou a conhecer o projeto e tudo o que envolveria uma possível mudança para o Al-Duhail. O jogador tinha também propostas de Portugal e de outros países e hesitou bastante e na segunda-feira conversámos durante cerca de duas horas e Nakajima disse-nos que se ficasse em Portugal ficaria no Portimonense e a sair ingressaria no Al-Duhail".Theodoro Fonseca garante que "não fizemos qualquer pressão nem insistimos para que ele aceitasse esta proposta, na verdade muito boa. Foi uma decisão dele e a partir daí não havia como segurá-lo, dados os valores envolvidos".O acionista maioritário da SAD do Portimonense adiantou que os três grandes de Portugal tiveram Nakajima na mira. "O Sporting apresentou uma proposta, houve uma sondagem do Benfica e o FC Porto manifestou interesse mas a cotação do jogador subiu para um nível que não está ao alcance do futebol português e o Portimonense nunca poderia sair prejudicado, pois isso seria algo que eu não admitiria", esclareceu Theodoro Fonseca.