Theodoro Fonseca e a decisão do TAD: «Que sirva de exemplo para outros clubes»

Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, congratulou-se esta quinta-feira com a decisão do TAD de ter rejeitado a providência cautelar do V. Setúbal, que pretendia suspender a decisão de desclassificação ao Campeonato de Portugal, por incumprimentos no processo de licenciamento nas competições profissionais, garantindo, para já, o Portimonense na Liga NOS 2020/21.





"Estou muito orgulhoso do futebol português e da justiça portuguesa. A justiça foi feita. Infelizmente, alegria de uns e tristeza de outros... Infelizmente, para o V. Setúbal, uma cidade e um clube fantásticos. O futebol não é jogado só dentro de campo: é cumprido fora dele também. Que sirva de exemplo para outros clubes para próximas épocas: não adianta só ganhar desportivamente dentro de campo, tem de haver uma gestão super competente e que cumpra todos os requisitos básicos de licenciamentos", afirmou à Sport TV.