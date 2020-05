Theodoro Fonseca: «Foi ideia minha a vistoria a todos os estádios»

Ainda não são conhecidos os relvados que receberão os jogos no recomeço do campeonato e Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, acredita que os alvinegros irão jogar no seu estádio.





"Não podemos ficar de fora, fizemos o maior investimento em infraestruturas no futebol a sul de Lisboa e só no estádio, sem incluir nas contas o centro de treinos, gastámos mais de três milhões de euros", sustentou o responsável do Portimonense, em declarações à SIC.O recinto dos alvinegros já foi alvo de uma vistoria e hoje terá lugar uma segunda visita dos técnicos da Administração Regional de Saúde. "Foi ideia minha a vistoria a todos os estádios, numa videoconferência de presidentes", revelou Theodoro Fonseca, acrescentando: "Alguns deles disseram que não valia a pena vistoriar os estádios utilizados pelos seus clubes, por não terem as condições necessárias, mas eu não abdico de jogar num palco em que gastámos muito dinheiro."Para o acionista maioritário dos alvinegros: "Não faz sentido arrumar a casa para receber quem nos visita, como temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, para depois irmos dormir na casa de outros..."Na primeira vistoria "a preocupação passou por questões de higiene e ameaça biológica e foram observados em detalhe os sistemas de ventilação, os balneários, as saídas de emergência e todos os demais requisitos que um estádio tem de dispor", explicou Theodoro Fonseca, esclarecendo que o Municipal de Portimão "está preparado".Para o responsável da SAD do Portimonense "não faz sentido disputar os jogos que restam num número restrito de campos, pois os clubes são todos iguais, merecem todos o mesmo respeito, e se o entendimento não for esse, então façam o campeonato só com quatro equipas, não precisam de mais..."O Estádio Algarve, situado a 60 quilómetros de Portimão, nunca foi hipótese para o Portimonense, garantiu Theodoro Fonseca. "O nosso estádio, modéstia à parte, tem melhores condições e não é por um palco ter acolhido um Europeu que reúne mais argumentos, pois o que se procura é, essencialmente, evitar a ameaça biológica e prevenir a propagação do vírus. Ora, estádios pequenos e com boa ventilação preenchem esses requisitos", salientou, adiantando que "há uma concorrência desleal, pois muitos clubes não investem nada nas suas estruturas", antes de insistir numa das tónicas do seu discurso nas últimas semanas, as despromoções do Cova da Piedade e do Casa Pia ao Campeonato de Portugal. "Eu impugnaria uma decisão tomada por uma minoria de dez pessoas!", frisou.