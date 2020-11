Theodoro Fonseca, acionista maioritário do Portimonense, mostra-se "perplexo com a sucessão de erros grosseiros" registada no campeonato da 1ª Liga. "O futebol português está de luto, por tudo o que tem ocorrido nas últimas semanas, com repetidas ocorrências que afetam a sua credibilidade", assinala.





"No período mais difícil da história da humanidade neste século, em que todos os apoios são poucos, o que se tem passado tem o efeito contrário, afastando patrocinadores e investidores", salienta Theodoro Fonseca."O futebol português neste momento é um mau investimento, pela falta de credibilidade. E também não é um bom produto para os operadores televisivos, que passam o que se tem visto e que é observado fora das fronteiras de Portugal, com consequências muito negativas. Quem quer investir neste futebol, com os erros grosseiros que se verificam em cada semana? Não aconselho ninguém a investir um cêntimo enquanto continuarem a ocorrer estes erros grosseiros", assinala o acionista maioritário do Portimonense.A SAD dos alvinegros "tem feito um esforço tremendo na construção de infraestruturas e na capacitação dos seus quadros, com a contratação de jogadores internacionais pelo Japão e pelo Brasil, procurando dar passos em frente, mas, perante o que se passa, sinto-me defraudado. Não adianta o Portimonense gastar milhões, ter o melhor relvado do país há três anos, um centro de estágio, um estádio, um grupo de profissionais qualificados e todos os pagamentos em dia e ser continuamente prejudicado com erros grosseiros, humanos e tecnológicos. E acredito que Fernando Gomes, presidente da FPF, Tiago Craveiro, diretor-geral da FPF, José Fontelas Gomes, presidente do conselho de arbitragem da FPF, e Pedro Proença, presidente da Liga, também se sentirão defraudados, pois parece que alguém anda a brincar com o enorme trabalho que têm realizado..."Para Theodoro Fonseca, "o futebol profissional deveria ser neste momento, em que estamos em plena segunda vaga do coronavírus, a primeira indústria a parar, para todos fazermos uma urgente e necessária reflexão e evitarmos continuar no caminho para o abismo". Não sou de dizer se não podes com eles junta-te a eles... Não estou aqui para ver este tipo de coisas. É muito mau para a indústria do futebol, ainda mais num período de catástrofe humanitária, com os consequentes problemas de saúde e económicos. Poderem recomeçar só na próxima época porque assim a imagem que passa é muito negativa".O acionista da SAD dos alvinegros adianta que "assim os adeptos afastam-se cada vez da modalidade e com justificados motivos, pois apercebem-se da falta de credibilidade e não querem ser testemunhas disso".Theodoro Fonseca lamenta "erros grosseiros cometidos em prejuízo do Portimonense e é importante que todos saibam que Portimão e o Algarve são tão parte de Portugal como qualquer outra parcela do território, e não um outro país... O erro faz parte do futebol e não condeno ninguém por, no campo, não ver o que as imagens depois mostram ser claro. Agora o que é inadmissível é, com a tecnologia que existe, quem está a observar as imagens não corrigir esses erros, isso destrói a credibilidade desta indústria!"Theodoro Fonseca, desgostoso, admite "deixar de investir no futebol português caso não sejam tomadas medidas urgentes que permitam evitar este descalabro e esta continuada descredibilização".