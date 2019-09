Theodoro Fonseca reage à arbitragem do Portimonense-FC Porto: «Vergonha»

Através das redes sociais, Theodoro Fonseca mostrou-se bastante agastado com a atuação da equipa de arbitragem no encontro deste domingo entre Portimonense e FC Porto, deixando no Instagram imagens de dois lances nos quais, no seu entender, Rui Costa não decidiu de forma correta.





O primeiro refere-se ao penálti que deu o primeiro golo portista, por mão na bola de Jadson, algo que o presidente da SAD algarvia não considera ter existido. Theodoro Fonseca fala mesmo em "vergonha". Depois, o líder dos algarvios deixou ainda uma imagem do lance que ditou o 2-2 no marcador.