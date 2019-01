Thiago Andrade quer "escrever história bonita"

O extremo Thiago Andrade, de 18 anos, ex-Fluminense, é reforço do Portimonense e assinou um vínculo válido até 2021. O jogador, que deverá iniciar a sua experiência em Portugal na equipa sub-23 dos alvinegros, está entusiasmado com o passo dado na carreira."Estou muito feliz com a oportunidade de atuar numa liga importante da Europa e espero corresponder à confiança depositada pela administração e equipa técnica", palavras de Thiago Andrade reproduzidas pelo site brasileiro Lance.O recruta alvinegro observou, tal como Henrique (lateral-esquerdo vindo por empréstimo do Coritiba), e conforme o nosso jornal revelou na altura, o jogo entre o Portimonense e o Chaves. "Já deu para sentir um pouco do ambiente e espero poder estrear-me o quanto antes e escrever uma história bonita aqui", adiantou Thiago Andrade.De acordo com o que foi divulgado no Brasil, o Fluminense fica na posse de 30 por cento dos direitos económicos do jogador, com o Portimonense a adquirir 70 por cento.