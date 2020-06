Todos os jogadores do Portimonense aptos para o Benfica

O lateral-esquerdo Henrique foi substituído no jogo com o Gil Vicente devido a queixas musculares, mas o seu estado não inspira cuidados e o jogador poderá fazer parte dos planos de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, para a receção ao Benfica.

Assim, todos os elementos do plantel estão disponíveis para o duelo com os encarnados, pois Pedro Sá e Bruno Costa – que falharam o duelo com os gilistas devido a castigo – já podem agora entrar nas contas e pelo menos o primeiro será titular.