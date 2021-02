Tomaso Lorenzi ganha estofo entre os mais velhos

Tomaso Lorenzi, guarda-redes português de ascendência italiana, de apenas 19 anos, tem trabalhado com a equipa principal nas últimas semanas, apesar de estar integrado no plantel dos sub-23, com o objetivo de ganhar experiência.





Suplente na equipa sub-23 do experiente Aflalo - guardião que já jogou na 1ª Liga com a camisola do Aves -, Lorenzi chegou a Portimão no início desta temporada, proveniente dos juniores do V. Setúbal, e é visto como um jovem com larga margem de progressão.Além dos algarvios e dos sadinos, representou ainda, na formação, Padroense e Belenenses.