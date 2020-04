Treinos apenas com garantias

O Portimonense não equaciona o regresso aos treinos antes do fim do mês (os jogadores estão de férias até lá). "Priorizamos a saúde e o lado humano", explica Rodiney Sampaio, líder da SAD, que admite o regresso ao trabalho de campo "só quando as entidades competentes pela saúde pública derem as necessárias garantias". Por outro lado, está afastado o recurso ao lay-off mesmo que a generalidade das SAD o façam. "Vamos pagar tudo até ao fim da época, como prometemos", diz Rodiney Sampaio.