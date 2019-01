Trinco Alexandre Lopes procura convencer Folha

O trinco brasileiro Alexandre Lopes, de 23 anos, está a prestar provas no Portimonense e ontem mostrou-se ao treinador António Folha durante cerca de uma hora no jogo de treino contra os alemães do Duisburgo, que terminou empatado (1-1).

Campeão catarinense da Série C em 2018, ao serviço do Próspera, e campeão do Rio Grande do Norte, em 2016, pelo ABC, Alexandre é um médio possante e procura a sua primeira experiência no estrangeiro. Na próxima semana ficará a saber-se se integrará, ou não, o plantel dos alvinegros. O trinco é filho de Alexandre Lopes, defesa internacional brasileiro que vestiu as camisolas de Portuguesa dos Desportos, Spartak Moscovo, Fluminense e Corinthians, entre outros clubes.

Diante do Duisburgo, Folha apresentou inicialmente, e durante cerca de uma hora, uma equipa formada pelos menos utilizados do plantel principal, a que se juntaram alguns sub-23. Nota para a presença de Manafá (castigado, falha o jogo com o Boavista) a... defesa-central.

Na última meia hora o onze apresentado esteve perto do que deverá jogar no Bessa. Jackson, que segue um programa específico, ficou de fora. Bomheuer e João Carlos marcaram os golos, no mesmo minuto (54).