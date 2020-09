Trio com ambição promete ajudar

O guarda-redes Aflalo e os extremos Welinton Júnior e Júlio César, todos brasileiros, foram ontem apresentados pelo Portimonense e deixaram discursos pautados por traços comuns: vontade de ajudar e desejo de lutar por um lugar.

“Estamos a trabalhar arduamente e isso irá valer a pena mais à frente”, assinala Welinton, ex-Aves, tal como Aflalo. Importante, para o atacante, “é entrar bem no campeonato, estreando-nos com uma vitória diante do P. Ferreira.”

Aflalo revelou o que encontrou em Portimão: “Três bons guarda-redes, com os quais irei aprender muito, e prometo trabalhar com muito respeito e dedicação, em benefício do clube, esperando que a minha oportunidade chegue”. Já Júlio César, o único dos três que não jogava em Portugal, prometeu: “Dar o máximo para ajudar a equipa, procurando, com humildade, mostrar o meu futebol.”

O central Lucas Tagliapietra fez ontem exames médicos e será apresentado em breve, enquanto o avançado malaio Safawi Rasid chegará na próxima semana.

Casos pendentes

Já em relação a saídas, Tabata ainda não se apresentou em Portimão depois das férias e a SAD estuda uma possível transferência, havendo interessados em Portugal e no estrangeiro. Também Willyan é muito desejado, com Zenit e Torino à cabeça. Sexta-feira há jogo com o Belenenses SAD, às 19h45.

Júnior Tavares bem encaminhado

O esquerdino Júnior Tavares regressou ao São Paulo, seu clube de origem, no final da época mas os responsáveis da SAD do Portimonense acreditam que será possível renovar o empréstimo ou encontrar outra solução capaz de permitir a continuidade do jogador nos alvinegros. Decorrem contactos com o São Paulo nesse sentido e as indicações são animadoras.