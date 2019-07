Varzim e Portimonense sub-23 apurados para a final de torneio na Póvoa

Com uma primeira parte demolidora, o Varzim goleou por 4-1 o Al Duhail, equipa treinada pelo português Rui Faria. Resultado obtido na primeira parte, período em que os varzinistas registaram maior assédio frente à frágil equipa do Qatar, já que depois do intervalo, com 12 alterações processadas por Paulo Alves, não houve força anímica para castigar o adversário que mesmo assim viu vários lances de golo a não serem convertidos pelos Lobos do Mar. Os golos foram apontados (todos na primeira parte) por Minhoca, Alan Henrique (2), Ricardo Barros e Wasen pela equipa do Qatar.

No primeiro jogo deste torneio, entre os sub-23 do Portimonense e do FC Porto B, saiu vencedora a equipa algarvia por 1-0, com golo apontado por Gustavo. Assim neste domingo a final (17 horas) será entre o Varzim e o Portimonense Sub-23, para antes (11 horas) se defrontarem as equipas vencidas na primeira jornada para atribuição dos 3.º e 4.º lugares.