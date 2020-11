Vidro quase tramou Aylton Boa Morte antes do embate com o FC Porto

Aylton Boa Morte esteve em risco de falhar a partida de ontem, mas fez um derradeiro teste antes do jogo e foi aprovada a sua utilização. "O Aylton, hoje [ontem] de manhã, foi atingido por um vidro que caiu quando fechava uma porta. Ficou com o tendão de Aquiles lascado, podia ter-lhe acabado com o carreira. Foi um campeão para nós", explicou Paulo Sérgio após o fim do jogo.

O Portimonense apresentou-se com algumas mexidas na equipa, sem Fabrício, Pedro Sá nem Vaz Tê. Todos com problemas físicos, sendo que o último até tinha "dificuldades a caminhar".