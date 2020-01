Vinda de Mohanad para o Portimonense provoca loucura no Iraque

O Portimonense colocou a primeira foto do reforço Mohanad Ali nas redes sociais e em poucas horas mais de 15.000 pessoas, boa parte das quais iraquianas, fizeram questão de enviar mensagens ao avançado emprestado aos algarvios pelo Al-Duhail, do Qatar.





Entre muitos comentários em árabe e inúmeras bandeiras do Iraque, estão expressos, em língua inglesa, votos de sucesso para o jovem (19 anos) jogador, nesta sua primeira experiência no futebol europeu. Há até quem, do Iraque, garanta que Mohanad é melhor que... Cristiano Ronaldo.As redes sociais do Portimonense nunca tiveram tantos seguidores, num movimento que tende a alastrar, sobretudo a partir do momento em que Mohanad faça a sua estreia em jogos oficiais.Estrela emergente do futebol iraquiano, Mimi, como é conhecido no seu país, foi cedido até ao fim da época em curso ao Portimonense, com os algarvios a disporem da opção de compra do passe no final deste período.O jogador assistirá este sábado ao encontro entre o Portimonense e o Tondela e já deverá estar em condições de atuar no compromisso seguinte, frente ao Sporting.