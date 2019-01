Vitória histórica sobre o Benfica inspira adeptos

O Portimonense venceu pela primeira vez na sua história o Benfica (no 41.º jogo oficial entre as duas equipas) e o feito inspirou os adeptos do clube algarvio, muito ativos nas redes sociais esta quinta-feira, publicando várias alusões humorísticas.Desde os desejos de um bom ano com os símbolos dos dois clubes onde deveriam estar os dois primeiros algarismos de 2019 (dois e zero, o resultado do jogo), passando por uma montagem em que Seferovic e Jonas são colocados nos bolsos dos defesas-centrais Rúben Fernandes e Jadson, até uma outra montagem em que Jardel e Rúben Dias surgem ao lado do presidente da SAD dos algarvios, Rodiney Sampaio, apresentados como... reforços de inverno dos alvinegros, são várias as alusões humorísticas ao jogo de quarta-feira.