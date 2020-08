Welinton Júnior e... poucos mais no Portimonense

O extremo Welinton Júnior (ex-Aves) é o único reforço até ao momento garantido pelo Portimonense para a equipa principal e o treinador Paulo Sérgio não contará com muitas alterações no plantel, pois apenas quatro jogadores - os emprestados - terminaram contrato e um deles, Júnior Tavares, deverá manter-se nos alvinegros.





O guarda-redes Aflalo, também oriundo do Aves, poderá beneficiar da possível saída de Gonda para ascender ao grupo principal e as maiores atenções dos responsáveis da SAD estão centradas no ataque: o ciclo de Jackson Martínez terminou, conforme o nosso jornal avançou antes do fim do campeonato, Marlos saiu (vai jogar nos belgas do Lommel) e Tabata deverá ser transferido, caso chegue a Portimão uma proposta financeiramente atrativa.