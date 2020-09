Welinton Júnior quer voltar a marcar ao Paços de Ferreira

Na época passada, a primeira de Welinton Júnior no futebol português, o jogador brasileiro, então em representação do Aves, marcou nos dois encontros frente ao Paços de Ferreira, o adversário do Portimonense na estreia na edição 2020/21 da 1ª Liga.





"É verdade, marquei nos dois jogos com o Paços de Ferreira e vou dar o meu melhor para que tal volte a suceder mas a prioridade passa por ajudar o Portimonense a alcançar uma vitória", refere o reforço dos alvinegros, que deverá fazer a estreia oficial com a sua nova camisola.Welinton Júnior parte para a nova época com a fasquia bem alta. "Espero ajudar a equipa com golos e assistências. Tive números muito bons na última campanha e vou trabalhar para melhorar esses registos ao serviço do Portimonense", salienta o extremo.