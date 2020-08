Welinton: «Venho para ajudar o Portimonense a alcançar a manutenção»

Welinton Júnior disse esta sexta-feira que está focado "em dar o melhor e marcar golos" para que o Portimonense atinja os objetivos traçados para a temporada 2020/2021, que é o da manutenção na Liga NOS.

"Venho com foco total e empenho para poder ajudar o Portimonense da melhor forma possível e em busca dos objetivos. O primeiro passo é jogar, marcar golos, pensar em cada jogo nos três pontos, com o objetivo da manutenção", disse o avançado brasileiro no início de mais um treino em Portimão.

Welinton Júnior, de 27 anos, é um dos reforços dos algarvios, tendo assinado pelo emblema de Portimão depois de ter rescindido em abril passado, de forma unilateral, o contrato que tinha até 2022 com o Desportivo das Aves, por salários em atrasos, tendo marcado 10 golos em 25 partida, sete dos quais na Liga.

O jogador disse que a sua passagem atribulada pelo Desportivo das Aves "já ficou para trás, e o pensamento está totalmente centrado no Portimonense", clube com o qual assinou e do qual tinha conhecimento através de jogadores como Samuel e Henrique.

"É um grupo forte, com muita qualidade e que não deveria ter passado as dificuldades que passou na época passada, e que está concentrado na próxima época para alcançar o objetivo" que é o da manutenção na Liga NOS, referiu.

Welinton acrescentou que o ingresso no campeonato português, "o sonho de qualquer menino brasileiro em jogar na Europa, correu muito bem", porque veio "com o pensamento de dar o melhor".

"O pensamento continua a ser o mesmo aqui no Portimonense para que as coisas possam correr bem, clube que me recebeu muito bem desde o primeiro contacto, com uma estrutura muito boa e que tem tudo para estar sempre na Primeira Liga", afirmou.

O avançado brasileiro indicou que está disponível "para jogar onde o treinador entenda que deve jogar, de forma a ajudar a equipa da melhor forma", mas a sua preferência "é jogar do meio campo para a frente".

Welinton acrescentou que o trabalho de preparação da pré-época "está a ser muito bom, muito puxado", reconhecendo que o esforço e sacrifício, vale o sucesso".

"A gente tem de fazer um sacrifício para que se possa chegar na frente e olhar para trás e falar que tudo valeu a pena", concluiu.

O Portimonense iniciou na passada segunda-feira a preparação da época 2020/2021 convicto de que vai disputar a Liga NOS, apesar do recurso interposto pelo Vitória de Setúbal para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Os algarvios terminaram a temporada passada na 17.ª e penúltima posição, o que ditou a descida à Segunda Liga, a um ponto do Vitória de Setúbal, a primeira equipa acima dos lugares de despromoção.

No entanto, um alegado incumprimento dos regulamentos pela equipa sadina - que recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto - levou a Liga de clubes a convidar o Portimonense a disputar a Primeira Liga na época 2020/2021.