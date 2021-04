Willyan com traumatismo

Willyan viu-se obrigado a deixar o jogo após um choque com Patrick William, aos 7 minutos, e saiu de maca para o Hospital de Braga, onde lhe foi diagnosticado um traumatismo craniano e uma luxação no ombro esquerdo.

A partida esteve interrompida cerca de cinco minutos e o médio, após uma primeira reentrada no jogo, voltou a cair no relvado com claras queixas no ombro lesionado. Na sequência do tal choque com o central do Famalicão, Willyan chegou mesmo a sangrar da cabeça. Patrick William também ficou com mazelas, pois jogou o resto do desafio com uma touca.

Por outro lado, Dener, capitão do Portimonense, elogiou a “raça” dos forasteiros após o triunfo: “Quando não dá para jogar bonito, tem de ser na raça. Parabéns à equipa!”